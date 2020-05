PLEASE MIND THE GAP Depuis le 11 mai, ne pas avoir de masque dans les transports en commun peut vous coûter 135 euros d’amende

Habituez-vous aux masques dans les gares et les stations de métro. — CELINE BREGAND/SIPA

Le port du masque restera obligatoire dans les transports en commun « tant qu’on n’a pas un traitement », a indiqué mercredi la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne sur BFMTV. « On a des règles qui sont très strictes, il y a beaucoup de distribution de gel hydroalcoolique dans les transports en commun. Il y a des marquages au sol pour que les gens se tiennent à distance et puis il y a des masques (…) », a développé la ministre, précisant que cette question allait « être abordée en conseil de Défense demain ».

Depuis le 11 mai, date du déconfinement, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun pour les passagers à partir de 11 ans et les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 euros. Interrogée sur une éventuelle réouverture de l’aéroport d’Orly, mis en sommeil depuis le 1er avril en raison de la baisse du trafic aérien, Elisabeth Borne a répondu qu’elle pourrait intervenir « peut-être avant l’été », sans préciser de date, soulignant que les « conseils scientifiques » étaient consultés sur le sujet.

Le 10 mai, le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari avait indiqué qu’Orly pourrait rouvrir le 26 juin si la situation sanitaire s’améliorait et que le secteur y était bien préparé, notamment avec une concertation des mesures sanitaires entre « voisins européens et méditerranéens » et « un programme de vol solide ».