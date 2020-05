FAKE OFF Une vidéo très partagée sur Twitter pendant le confinement et montrant des forces de l’ordre frapper un manifestant à coups de matraque connaît aujourd’hui un regain de visibilité

Un extrait de la vidéo de 2018 qui a connu un regain de visibilité ces dernières semaines. — capture d'écran/Twitter

Pendant le confinement, plusieurs images de manifestants gazés ou frappés par des membres des forces de l'ordre ont circulé sur les réseaux sociaux pour dénoncer le traitement réservé aux soignants et à leurs revendications sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Si la plupart d'entre elles dataient en réalité d'avant son élection, une vidéo qui ressurgit aujourd'hui est fidèle à sa légende.

Elle a été filmée le 19 avril 2018 à Paris, lors d'une journée de mobilisation interprofessionnelle.

Dans la foulée des propos controversés de la chanteuse Camélia Jordana sur la police, la vidéo d’une opération de maintien de l’ordre particulièrement violente a refait surface sur Twitter. D’une durée de cinq secondes, elle montre des CRS donner des coups de matraque et gazer au visage un homme vêtu d’une tenue semblable à celle des infirmiers.

« Hey Manu, tu peux continuer à faire ton cinéma, nous n’oublierons jamais tout ce que tu as fait subir à nos soignants au moment où ils avaient besoin de votre aide… », s’insurge l’internaute l’ayant retweetée hier, après l’avoir initialement diffusée mi-avril.

Hey Manu , tu peux continuer à faire ton cinéma , nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait subir à nos soignants au moment où ils avaient besoin de votre aide ...#MacronDestitution #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/guqwXYEquc — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) April 18, 2020

Ce tweet redonne ainsi de la visibilité à une séquence vidéo qui avait déjà été relayée par différents comptes Twitter en mars dernier, en plein confinement, avec un message critique : « N’oublions jamais comment le pouvoir et son bras armé ont traité le personnel hospitalier lorsqu’il est descendu dans la rue pour demander plus de moyens… » ou « Et maintenant la police applaudit les soignants. Les mêmes qui distribués des coups de matraques à ceux qui dénonçaient leurs conditions de travail. »

FAKE OFF

Si de précédentes images similaires avaient été présentées à tort, il y a quelques mois, comme datant du quinquennat d’Emmanuel Macron, celles-ci ont été filmées quasiment un an après son élection. Plus précisément le 19 avril 2018, à Paris, lors d’une journée de mobilisation interprofessionnelle, rassemblant de multiples professions : cheminots, fonctionnaires, étudiants… et personnel soignant.

On retrouve les cinq secondes en question à partir de 32’45 dans la vidéo de l’agence Line Press ci-dessous. Les secondes précédentes permettent de constater que ces coups ont été donnés juste après une charge des forces de l’ordre, près d’un tronçon aérien de la ligne 6 du métro, ou encore que l’homme en combinaison s’adressait de près aux forces de l'ordre juste avant (à 32’25).

La scène est aussi visible sous un angle légèrement différent sur les images prises par Hors-Zone Press, à partir de 26’33 ci-dessous. On y retrouve, à plusieurs reprises, au fil de la manifestation, l’homme en question, souvent filmé au contact avec les policiers. On le voit par exemple à 13’20 et à 23’30 renvoyer un fumigène en direction des forces de l’ordre, ou encore à 30’35 les interpeller alors que les manifestants à côté scandent : « Cassez-vous ! Cassez-vous ! »