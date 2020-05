P. C.

A VOS APPAREILS Vous êtes allés vous balader et vous avez retrouvé un beau paysage ? Ça nous intéresse

On est pas bien, à l'air libre? — GILE Michel/SIPA

Cela fait maintenant deux semaines qu’on peut à nouveau se balader et respirer un bon coup, dans la limite des 100km (pour le moment), bien sûr. L’occasion de retrouver forêts, jardins, plages et parcs (dans les zones ou cela est possible.) Vous avez pu flâner, sans vous soucier d’une limite de temps ou de la nécessité d’avoir une attestation de déplacement dérogatoire sur vous. Qui sait, au fil de vos pérégrinations vous avez peut-être même sorti votre téléphone ou appareil photo pour immortaliser le moment. Si c’est le cas, ça nous intéresse !

Que ce soit un petit bout de nature, un coin que vous étiez content de retrouver après le confinement, une vue qui vous a insufflé un nouveau sentiment de liberté, n’hésitez pas à partager ces photos avec nous ! Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos seront partagées sur nos réseaux sociaux, et pourront être publiées dans notre journal. A vous de jouer.