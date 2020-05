Si c'est pas beau, ça. — Chagraf, Sarah Anthony, Mathilde Ethève, Emmanuelle Barrueco

Au lendemain du confinement, ce fut l’heure d’un nouveau défi. Réapprendre à vivre et à habiter l’espace public, tout en se préservant d’un coronavirus toujours bien présent. Pour lutter contre cela, le port du masque et l’application stricte des gestes barrières sont ce qu’il y a de plus efficace. C’est pour encourager ces comportements responsables que nous vous avions demandé de nous envoyer vos oeuvres.

Une fois de plus, comme pour les remerciements aux métiers #enpremiereligne, vous avez répondu présent en nous envoyant divers visuels, illustrations et dessins incitant chacun à prendre soin de soi, et des autres. Trêve de bavardages, voici une galerie répertoriant les illustrations les plus réussies ! Merci encore pour votre participation. Vous pouvez par ailleurs continuer à nous en envoyer en cliquant sur le bouton « Envoyez », ci-dessous.