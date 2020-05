Laetitia Avia — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une enquête préliminaire pour « injures publiques » à caractère raciste a été ouverte après des écrits sur Internet d’un conseiller municipal de Béziers (Hérault), élu sur la liste de Robert Ménard (divers droite), sur la députée Laetitia Avia (LREM), indique Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

L’enquête est ouverte du chef « d’injures publiques envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie ou une race ». « Le fait de comparer la couleur de la peau d’une personne avec des excréments, en utilisant au surplus un langage vulgaire, est susceptible de caractériser un tel délit », poursuit le parquet, précisant que la peine maximale encourue est d’un an de prison et 45.000 euros d’amende. Le message en question a été, depuis, retiré.

« Une conception raciste du monde »

L’ONG SOS Racisme avait indiqué le 20 mai dernier avoir saisi la justice après l’envoi d’un message public le 14 mai sur un réseau social par cet élu. « Ces propos visaient ouvertement à se situer dans l’espace public et révèlent une conception raciste du monde que l’on aurait pu penser appartenir à une époque révolue », estimait l’ONG.

📍 @SOS_Racisme alerte le parquet de la @VilleDeBeziers suite aux propos racistes de l'ex-colistier du maire, Robert Ménard.



Pour @d_sopo, président de @SOS_Racisme, il s'agit de "racisme brut, ouvert, exprimé sans fioritures."



▶️A lire ici : https://t.co/t8qIzaeO4h pic.twitter.com/aDF21XXZSz — SOS Racisme (@SOS_Racisme) May 21, 2020

« Les propos sont d’autant plus inadmissibles qu’ils sont tenus par une personne qui a été élue et qui figurait sur une liste aux dernières élections municipales et qui a une habitude certaine de la responsabilité de la parole publique dans la mesure où il est par ailleurs dirigeant d’associations locales », poursuivait SOS Racisme, prenant « note que, une fois de plus, l’extrême droite ne se sépare de ce type de personnages qu’à la seule condition que les propos outranciers et illégaux risquent de créer un scandale ».

Robert Ménard, réélu dès le premier tour maire de Béziers le 15 mars dernier, a exigé le 19 mai la démission de cet élu, 35e sur sa liste. Les investigations ont été confiées par le parquet au commissariat de police de Béziers.