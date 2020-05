Illustration plage — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Entre 70 et 100 jeunes se sont rassemblés pour faire la fête sur une plage d’Arcachon dans la nuit de vendredi à samedi.

Le parquet a ouvert une enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui ».

La préfète de Gironde a promis lundi des « sanctions », des verbalisations, à l’encontre de jeunes qui ont improvisé une « fête » rassemblant « entre 70 et 100 » personnes dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de la plage Pereire à Arcachon (Gironde). Certains d’entre eux auraient été entendus par la police dans la journée de lundi.

Selon la préfète de région Fabienne Buccio, des jeunes ou groupes de jeunes s’étaient rassemblés vendredi soir, aux alentours de 22 h, sur cette plage de la cité balnéaire, suscitant l’intervention de la police qui a eu le signalement par un appel téléphonique. « Les jeunes se sont éparpillés, [ont] disparu telle une nuée au moment où la police est arrivée, on n’en demandait pas plus », a-t-elle indiqué.

Vidéo sur les réseaux sociaux

Mais une vidéo, qui a tourné depuis sur les réseaux sociaux, suggère un regroupement plus tard dans la nuit, « entre 70 et 100 jeunes rassemblés sur la plage et qui faisaient la fête, en se moquant complètement des moindres principes de précaution, de distanciation », a déclaré la préfète.

Rassemblement spontané des jeunes précédemment dispersés ? Regroupement festif plus organisé ? Ni le scénario exact de la soirée, ni la durée du rassemblement, n’ont pu être confirmés lundi. Mais la police n’a pas été alertée la seconde fois, selon la préfète.

Enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui »

« Il va y avoir une suite, puisque des jeunes ont pu être identifiés sur cette vidéo et sont ou vont être convoqués, et sans nul doute verbalisés. Il faut leur montrer qu’on n’est pas dans un monde d’impunité, que quand on contrevient à la loi, il y a une sanction. » Une enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui » a été ouverte par le parquet, selon une source proche du dossier.

La préfète a toutefois souligné le bilan positif de ce deuxième week-end consécutif de plages ouvertes dans le département.