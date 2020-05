L'application Stopcovid devrait voir le jour le 2 juin prochain. — Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’application de traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l’approuvent, a déclaré le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O. « Sous réserve du vote au Parlement, l’application pourrait être disponible dans les magasins d’application d’Apple et d’Android ce week-end », déclare-t-il dans Le Figaro à paraître mardi. L’objectif était jusqu’à maintenant le mardi 2 juin.

Rassuré par le reflux de l’épidémie de coronavirus en France, l’Etat oriente davantage ses efforts vers la lutte contre les conséquences économiques de la crise, avec ce mardi l’annonce d’un plan de soutien à la filière automobile, durement touchée par deux mois de confinement. Le président Emmanuel Macron se rend dans l’après-midi dans une usine de l’équipementier Valeo à Etaples, près du Touquet (Pas-de-Calais), pour annoncer un plan qui touche, selon une source proche de l’exécutif, à « la souveraineté industrielle », à la transition vers les véhicules propres, et à la préservation de la compétitivité du secteur, qui vaut 400.000 emplois directs, et 900.000 en comptant les services. Vous pourrez suivre tout cela dans notre direct du jour.

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a fait lundi sa première sortie publique en plus de deux mois, avec un masque, pour une brève cérémonie de dépôt de gerbe sur un monument aux anciens combattants américains près de son domicile, en ce jour férié de Memorial Day. « Cela fait du bien de sortir de chez moi », a lâché le candidat, 77 ans, reclus à cause de la pandémie de coronavirus depuis mi-mars avec sa femme, Jill, dans sa maison de Wilmington dans le Delaware, dont il sortait tout de même pour des promenades périodiques à pied et à vélo, selon lui.