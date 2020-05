Le cirque dolomitique de Mourèze, et ses statues de calcaire sculptées par l'érosion. — FRILET/SIPA

La mer, la montagne, des paysages exceptionnels. Si les voyages sont limités à 100 kilomètres autour de Montpellier, les idées de visite sont inombrables autour de Montpellier.

Sans même évoquer les grands sites majeurs, pour certains classés au patrimoine mondial de l'Unesco, les possibilités de découvertes sont multiples. Des Cévennes, jusqu'aux Alpilles, des gorges du Gardon au site Natura 2000 de la Grande Maïre, en voici quelques exemples.

Malgré les restrictions liées au Covid-19, les Montpelliérains ont d’innombrables lieux à découvrir, en dehors des grands sites incontournables (mer et plages bien sûr, pont du Gard, arènes de Nîmes, neuf écluses de Fonséranes, Canal du midi, cirque de Navacelles, St-Guilhem-le-Désert, Camargue et tant d’autres merveilles…). 20 Minutes vous propose cinq lieux sans doute moins connus ou moins « traditionnels » pour les Montpelliérains. Mais qui valent aussi le détour.

Vézénobres, cité intemporelle

Dans les Cévennes, ce village perché est tout droit sorti du Moyen Âge. Ses ruelles étroites et ses fortifications témoignent d’un passé tumultueux, notamment lors des guerres de religion. Il est classé comme l’un des plus beaux villages de France. A proximité, passe le petit train à vapeur des Cévennes (dont la réouverture est proche) qui relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard. Pour un premier aperçu ludique de la beauté brute des Cévennes.

Le train à vapeur des Cévennes relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard. - FRILET/SIPA

Les Baux-de-Provence en son et lumière

A l’extrémité du rayon de 100 km, Les Baux-de-Provence sont une magnifique entrée sur le parc naturel régional des Alpilles. Fermées depuis le confinement, les carrières de lumière rouvrent ce mercredi avec des mises en scène consacrées à Antoni Gaudi et Salvador Dali. Des sons et lumières exceptionnels.

Aux Baux de Provence, un son et lumière consacré à Dali à couper le souffle. - David Borrat/EFE/SIPA

Mourèze et Salagou, la nature éclatante

Le calcaire du cirque dolomitique de Mourèze a été façonné par le temps. On y dénombre 70 statues dont certaines semblent en lévitation. A proximité, le lac du Salagou et sa terre rouge est uniquement ouvert pour les activités physiques et la pêche. S’y baigner est interdit, au moins jusqu’au 2 juin. De l’autre côté du lac, Celles fut longtemps un village fantôme. Il reprend vie, cinquante ans après avoir failli disparaître sous les eaux du lac artificiel. Mais demeure inaccessible pendant sa réhabilitation.

La commune de Celles, au bord du lac du Salagou, a l'habitude de refuser la fatalité. - Jérôme Diesnis / Maxele Presse

Dans les canyons des gorges du Gardon

Les Montpelliérains connaissent bien. La Vis et l’Hérault ont creusé de profonds canyons et dessiné des paysages époustouflants à proximité du cirque de Navacelles ou de Saint-Guilhem-le-Désert notamment. A l’image de ces deux cours d’eau, eux aussi situés dans le rayon des 100 km, le Gardon serpente à environ 80 km au nord-est de Montpellier, dans le département du Gard auquel il a donné son nom.

Les gorges du Gardon ont donné au département du Gard leur nom. - COEURS DE NATURE/CRISTOFANI MARTINA/SIPA

La grande Maïre, paradis des oiseaux

C’est un site Natura 2000, comme le sont les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, à la porte de Montpellier. La Grande Maïre est située entre Portiragnes et Sérignan. La faune et la flore y sont protégées. Une grande partie de la lagune est fermée jusqu’au 15 juillet au public : des colonies de sternes et gravelots ont profité du confinement pour en faire une importante zone de nidification.