Entre le 5 mai et le 13 mai, deux antennes-relais ont été incendiées à Toulouse. Des flammes qui n’avaient rien d’accidentel, un blog anarchiste ayant même revendiqué quelques jours après le feu volontaire mis à celle située près du pont de l’Embouchure. Un acte de vandalisme pour lutter contre la communication et la surveillance de masse.

Et ces cas sont loin d’être isolés. L’Europe a vu se multiplier ces dernières semaines les incendies contre les antennes-relais de téléphonie mobile. De l'autre côté de la Manche, de nombreux pylônes ont aussi été visés.

We are investigating a fire at a phone mast in #BreadsallHilltop in the early hours of this morning. Did you witness anything? https://t.co/arbnXpXfBv