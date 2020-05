Un panneau indiquant les urgences d'un hôpital (illustration) — Frederic DIDES/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Cette fois, c’est sûr, le gouvernement prépare un grand plan de financement de l’hôpital public. C’est en tout cas ce qu’a avancé le ministre de la Santé. Dimanche 17 mai, Olivier Véran promettait, à compter de ce lundi, un « Ségur de la santé » (sur le modèle d’un Grenelle) dans les colonnes du Journal du dimanche. Avec pour ambition de discuter avec syndicats et collectifs sur la revalorisation salariale et une réorganisation du temps de travail. Un deuxième pan des négociations qui inquiète un peu les soignants.

« La crise sanitaire n’a pas confiné les revendications ». Les syndicats CGT, FO et SUD appellent les personnels des maisons de retraite Korian à faire grève et à se rassembler devant les établissements du groupe ce lundi. « Plus de 50 établissements vont faire une action demain » au sein du groupe Korian, qui gère 308 établissements sur les 7.500 maisons de retraite en France, a indiqué à l’AFP Albert Papadacci, délégué central CGT. Dans son communiqué, l’intersyndicale réclame le « versement de la prime de 1.000 euros » promise par la direction de Korian à tous les personnels, « sans éléments discriminants ».

Le président américain Donald Trump a interdit dimanche l’entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil, devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, a annoncé la Maison-Blanche. Les Non-Américains s’étant rendus au Brésil durant les 14 jours précédant leur demande d’entrée aux Etats-Unis n’y seront pas acceptés, indique un communiqué de Kayleigh McEnany, la porte-parole de la présidence américaine. Le commerce n’est pas concerné par ces mesures. « La décision d’aujourd’hui permettra de s’assurer que des étrangers qui sont allés au Brésil ne deviennent pas une source de contaminations supplémentaires dans notre pays », a-t-elle déclaré.