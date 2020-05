ACTU L’actualité, c’est aussi des histoires chocolatées, animalières ou des punchlines sur un plateau télé ou via Twitter

Notre sélection d’articles qui ne donnent pas envie de porter un masque et de se laver les mains.

1 – Saturne, alligator survivant des bombardements de Berlin en 1943

Il était la star du zoo de Moscou. Saturne, un alligator du Mississippi, est décédé à 84 ans « de vieillesse ». Au cours de sa longue vie, il aurait rencontré Hitler, survécu au bombardement de Berlin en 1943 et été capricieux lors des repas. On vous en dit plus sur ce reptile rock star.

2 – Pas de crêpe au chocolat

Un accident pas banal s’est produit dans le Morbihan : un camion-citerne a perdu une tonne de chocolat en allant livrer une crêperie. « Ça nous change des opérations où il y a des odeurs nauséabondes », a souligné un pompier. Le faim mot de l'histoire, ici.

3 – Camélia Jordana vs Christophe Castaner

La chanteuse a fait polémique dans l’émission On n’est pas couché samedi jugeant « ne pas se sentir en sécurité » devant un policier, comme « des milliers de personnes ». Le ministre de l’Intérieur a répondu à « ces propos mensongers et honteux ». Pour en savoir plus sur leur échange, c'est par là.

