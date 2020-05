SANTE Plus de 280 agents et patients de l’établissement ont été dépistés depuis vendredi

Un test de coronavirus, illustration — TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Vingt-trois cas de Covid-19, dont 13 parmi le personnel, ont été identifiés au terme de plus d’une semaine de dépistages conduits sur plus de 280 agents et patients du site hospitalier de Loudun dans la Vienne. Quatorze nouveaux cas asymptomatiques (sept parmi le personnel, sept parmi des patients) ont été recensés après une deuxième vague de dépistage vendredi, a précisé Olivier Goyer, délégué CFDT de l’hôpital.

Les sept agents hospitaliers ont été mis en arrêt maladie, à l’isolement à leur domicile. Le placement des patients positifs était en cours de détermination et certains pourraient être transférés au CHU de Poitiers, dans un secteur dédié au Covid-19, selon la même source. L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine n’a pu être jointe samedi soir pour confirmer le bilan final des dépistages.

Trois Ehpad dépistés

Les dépistages sur le site de Loudun avaient été initiés après un premier cas détecté la semaine dernière chez une patiente arrivée de l’hôpital de Saumur (Maine-et-Loire), où un « cluster avait été identifié » peu après son transfert dans la Vienne. En concertation avec l’ARS, une nouvelle vague de prélèvements a alors été lancée par le CHU vendredi, sur 84 patients et résidents et 142 agents de l’Ehpad​ et de l’unité de soins de longue durée du site de Loudun, toujours selon le CHU.

Par ailleurs, le CHU de Poitiers devait aussi mener ce week-end, à la demande de l’ARS, une campagne de dépistage sur plus de 350 résidents ou professionnels de trois Ehpad de la Vienne : à Migné-Auxances, Château-Garnier et Vouneuil-sur-Vienne.