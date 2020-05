Un élève utilise du gel hydroalcoolique (image d'illustration). — Damien MEYER / AFP

Ce sont des produits devenus essentiels au quotidien. Le prix des gels hydroalcooliques et des masques chirurgicaux à usage unique reste encadré jusqu’à la fin prévue de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet, selon un décret publié ce vendredi.

Un décret précédent, adopté le 2 mai, fixait le prix maximal des masques chirurgicaux non réutilisables à 95 centimes l’unité pour ceux vendus au détail, et à 80 centimes s’ils étaient vendus en gros, quels que soient leur provenance et le canal de vente. Cette disposition, qui n’était valable que jusqu’au 23 mai, a été étendue à l’identique jusqu’en juillet. Elle ne concerne pas les masques « grand public » en tissu.

Des prix contrôlés par la répression des fraudes

Par ailleurs, un autre décret, entré en vigueur début mars, encadrait le prix des gels hydroalcooliques destinés à l’hygiène corporelle et devait s’appliquer jusqu’au 31 mai. Le nouveau décret publié ce vendredi prolonge cet encadrement jusqu’à la fin de l’état d’urgence, avec des plafonnements ajustés, limitant à 2,64 euros le prix d’un flacon 100 ml (contre un maximum de 3 euros précédemment). Les flacons de 50 ml sont eux plafonnés à 1,76 euro le flacon et ceux de 300 ml à 4,40 euros.

« En parallèle, la DGCCRF (Direction générale de la répression des fraudes) poursuit ses contrôles pour vérifier la qualité des masques et faire des relevés de prix », a tweeté vendredi la secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runacher. L’Assemblée nationale avait par ailleurs voté mi-avril une baisse de TVA, de 20 % à 5,5 %, sur les masques et le gel hydroalcoolique, afin de les rendre plus accessibles pendant la crise du coronavirus.