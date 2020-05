Des enfants dans une cour d'école. — FRANCK FIFE / AFP

Ce vendredi, aucun élève ne sera accueilli à l’école du Parc de la Couronne près d’ Angoulême en Charente. Pas en raison du pont de l’Ascension mais parce qu’un enfant a été testé positif au Covid-19 ces derniers jours, relate Sud Ouest. L’examen qui a révélé la présence du virus a été réalisé « à la suite de symptômes bénins constatés par son médecin », les services de l’Etat dans un communiqué.

Les équipes d’évaluation et de recherche de la CPAM et de l’ARS ont immédiatement engagé l’identification des cas contacts à risque de cet enfant, et sont en attente des résultats des tests réalisés sur ces personnes. En accord avec le maire, l’école maternelle a été fermée temporairement. Les parents peuvent contacter le 05.17.20.33.00 (ARS) pour toute demande d’information sanitaire.

Aucun nouveau décès dans la région

En Nouvelle-Aquitaine, Santé publique France​ recense 56 nouveaux cas confirmés, ce qui porte le total à 5.150 depuis le début de l’épidémie. Quelque 382 personnes sont actuellement hospitalisées dont 56 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs. 1.801 personnes sont sorties guéries de l’hôpital alors qu’aucun nouveau décès n’est à déplorer par rapport à la veille.