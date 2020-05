Illustration d'un déménagement. — LODI Franck/SIPA

Il y avait les motifs « professionnels », « familiaux », « scolaires » ou « juridiques »…. Il y a désormais aussi les motifs « immobiliers ». A partir de ce jeudi, une nouvelle version de l’attestation à remplir pour réaliserun déplacement de plus de 100 km en dehors de son département de résidence prévoit en effet une huitième case ou « cas de figure » pour les « déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier insusceptibles d’être différés ».

Une mesure de simplification

Cet ajout fait suite à un arrêté publié ce jeudi au Journal officiel. En pratique, comme depuis le début du déconfinement, seuls les déplacements à plus de 100 km réalisés par des déménageurs professionnels respectant de strictes conditions sanitaires restent autorisés sans restriction.

Si vous souhaitez réaliser vous-même votre déménagement à plus de 100 km, il vous faudra toujours pouvoir attester de son caractère « insusceptible d’être différé » autrement dit, non reportable (preuve que votre préavis a été déposé et que votre bail arrive à échéance par exemple, ou attestation de votre Crous pour les logements universitaires). Mais vous n’aurez plus besoin de rédiger une déclaration sur l’honneur et d’ajouter à la main « déménagement » à côté de la case « motif familial impérieux ». Il suffira de cocher une case dédiée dans la nouvelle attestation de déplacement officielle qui sera bientôt disponibile sur le site du ministère de l'Intérieur.