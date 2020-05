Une cycliste à Paris le 10 mai 2020. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

L’usage du vélo ​a bondi de 44 % en France lors de la première semaine du déconfinement, en ville mais aussi dans le péri-urbain et à la campagne, selon les données communiquées ce jeudi par l’association Vélo et territoires, qui s’appuie sur 182 compteurs à travers la France. Et « comparée à la même semaine en 2019, la fréquentation cyclable progresse de 11 % ».

Plus écolo et meilleur pour la santé que la voiture, le vélo s’est aussi imposé comme une alternative aux transports en commun bondés à la faveur de la crise de coronavirus. Si vous souhaitez vous y (re) mettre vous aussi, il y a toutefois quelques règles à connaître pour circuler en toute sécurité : signalétique, équipement… Brut vous offre une petite initiation ou piqûre de rappel en vidéo.

