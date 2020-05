Malgré le déconfinement, certains ont fait le choix de continuer à ne pas sortir de chez eux. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Il y a celles et ceux qui comptaient les jours, en ayant l’impression d’être en prison à la maison. Pressés d’être enfin déconfinés, de pouvoir retourner travailler ou se balader en forêt. Et il y a les autres, ceux qui y ont pris goût, au confinement​. Ou qui, après huit semaines à la maison pour tenir le coronavirus à bonne distance, restent angoissés et considèrent que le risque de contracter le Covid-19 est encore bien trop important pour s’aventurer à sortir de nouveau.

Si les seniors et les personnes ayant des problèmes de santé – jugées les plus à risque face au Covid-19 - ont été incités par le gouvernement et le chef de l’Etat à limiter leurs déplacements, les autres, eux, sont invités à progressivement reprendre un quotidien (presque) normal, en retournant au travail, sur les marchés et dans les commerces qui ont rouvert. Mais certaines personnes jeunes et en bonne santé ne parviennent pas à s’y résoudre, et restent à la maison.

Est-ce votre cas ? Vous êtes plutôt jeune et en bonne santé mais vous avez choisi de rester confiné ? Pourquoi ? Est-ce le retour à une vie plus calme qui vous a séduit ? Avez-vous encore aujourd’hui trop peur de tomber malade pour arriver à sortir ? Ou avez-vous peur de contaminer vos proches ? Racontez-nous.