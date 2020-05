Déconfinement: L'Italie remet le nez dehors — 20 Minutes

Premier pays d’Europe à se confiner afin de lutter contre la crise du coronavirus, l’Italie remet le nez dehors depuis le 18 mai 2020. La majorité des petits et grands commerces, coiffeurs, salons de beauté, bars et restaurants ont été autorisés à rouvrir à travers le pays, après le confinement nécessaire pour limiter la pandémie de Covid-19.

La basilique Saint-Pierre de Rome a rouvert lundi ses portes au public, symbole du retour à une relative normalité en Italie. Dans la capitale italienne, les passants refont des pauses devant la fontaine de Trevi, ou s’arrêtent à une table pour déguster une pizza (non, non, ce n’est pas cliché…). A Milan, les galeries marchandes accueillent à nouveau les tifosis du shopping. Et à Venise… on peut refaire des tours de gondoles !

Si la reprise se fait doucement, on peut à nouveau se poser en terrasse et papoter devant les bars (vous en rêvez hein !).