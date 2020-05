Le Verdon, le Luberon, la Camargue ou les îles de Porquerolles sont d'excellentes destinations à moins de 100 kilomètres de Marseille. — Pixabay

Le Luberon, le Verdon, Porquerolles, la Camargue : les grands espaces ne manquent pas à moins de 100 kilomètres de Marseille.

Vous pouvez profiter de cet été post-Covid 19 pour redécouvrir la région.

Vous ne pouvez pas vous plaindre. En habitant en Provence, vous avez dans « vos » 100 kilomètres ce que la France a de plus beau : la montagne, la mer, la campagne. Il est fortement recommandé de rester dans l’Hexagone cet été : on a donc compilé pour vous cinq bons plans touristiques à moins de 100 kilomètres de Marseille.

Le Luberon et ses malédictions

De très nombreux villages de ce massif des Préalpes méritent le détour. Nous vous recommandons particulièrement Ansouis, Lourmarin, Rustrel, Gordes et Roussillon. A ne pas manquer aussi : le château Renaissance de Lourmarin (7,5 euros pour les adultes, 3 euros pour les moins de 16 ans). Outre l’architecture du château, de très belles collections sont à contempler : meubles (du XVIe au XIXe siècle), gravures, objets d’art, instruments de musique. Méfiez-vous, toutefois : on raconte qu’une malédiction frapperait toute personne qui occupe le château de Lourmarin. Des gitans y ont laissé d’étranges graffitis lorsqu’ils ont été chassés de ce qui était alors une ruine, en 1920.

Faire du sport dans les gorges du Verdon

A pile 100 kilomètres de Marseille, les gorges du Verdon vous garantissent un dépaysement complet. Toutes les activités n’ont pas encore repris en mai : le canoë, le kayak, le pédalo et la baignade dans le Verdon restent interdits. En revanche, il est possible de faire du vélo électrique sur la route des crêtes, de découvrir les canyons, de faire de la Via Cordata (ou parcours aventure), de l’escalade ou du rafting. Côté logements, les campings n’ont pas encore rouvert et le bivouac est interdit. Mais les gîtes et meublés sont accessibles.

Communier avec la nature en Camargue

Grâce aux deux mois de confinement, la nature est plus épanouie que jamais en Camargue. C’est donc le moment de découvrir le parc ornithologique de Pont de Gau (7,5 euros par adulte, 5 euros par enfant). Des promenades à cheval permettent aussi de découvrir la nature camarguaise. Pour ceux qui ne sont pas très à l’aise avec nos amis les bêtes, il est possible de louer des trottinettes électriques tout terrain aux Saintes-Maries de la Mer, ou de se lancer dans un safari en 4x4.

Et si on redécouvrait Marseille ?

Cinq millions de visiteurs se pressent chaque année à Marseille. Vous pourriez profiter de cet été pour les imiter et pour redécouvrir les plus beaux endroits de votre ville.

En attendant la réouverture du Mucem ou du musée de la Vieille Charité, vous pouvez flâner dans le Panier, admirer les dernières œuvres des street-artistes du Cours Julien ou tenter une randonnée urbaine autour de Notre-Dame-de-la-Garde et au milieu des villas du Roucas-Blanc.

S’évader quelques jours à Porquerolles

Si vous avez été confinés en ville, vous rêvez sans doute de nature. L’île de Porquerolles, avec ses plages de sable, ses pins, ses bruyères et ses myrtes, a tout ce qu’il vous faut. Les bateaux circulent de nouveau, mais attention : il y a moins de rotations que d’habitude et chaque navire transporte un nombre restreint de passagers. Il faut donc s’organiser. Sur l’île, les restaurants sont fermés mais les loueurs de vélos ont repris leur activité. En selle !