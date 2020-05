Illustration à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry d'avions — Elisa Frisullo / 20 Minutes

L’aéroport Lyon Saint-Exépury n’a assuré depuis le 17 mars que des vols liés à l’urgence sanitaire.

Les vols commerciaux vont reprendre progressivement dès le 8 juin vers onze destinations françaises.

Des mesures sanitaires sont prévues pour accueillir les voyageurs dans de bonnes conditions.

Après deux mois de service réduit au strict minimum, en raison du coronavirus, l’aéroport Lyon Saint-Exupéry s’attelle à préparer le retour des voyageurs. Une reprise très progressive des vols annoncée pour début juin.

Cela se fera « dans le respect des autorisations gouvernementales de déplacement, à partir du 8 juin », indique la société Aéroports de Lyon qui prévoit le retour d’une partie des vols Air France vers 11 villes. Nantes, Bordeaux et Toulouse seront les premières destinations possibles depuis Lyon dès le 8. Le 15, des vols seront relancés jusqu’à Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg, puis Pau à compter du 22 juin.

« Chaque destination sera desservie trois fois par semaine les lundis, vendredis et dimanches », ajoute-t-on à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, où les vols opérés par la compagnie Twin Jet vers Zurich (mercredi et jeudi) et Stuttgart (mardi et jeudi) doivent reprendre dès le 15 juin.

Masques, gel, télé consultations

Pour permettre un retour des voyageurs dans de bonnes conditions sanitaires, des mesures ont évidemment été prises par Aéroports de Lyon. Parmi elles, des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis en place au sein des terminaux ainsi que des distributeurs de masques. Pour les premiers passagers, des masques seront offerts à ceux qui n’en sont pas encore équipés, ajoutent les services de Saint-Ex, rappelant que le port du masque est obligatoire dès 11 ans pour voyager en avion.

Enfin, Vinci Airports, gestionnaire de la plateforme lyonnaise, a mis en place une assistance médicale aux passagers. Depuis le 11 mai, au terminal 2, un « Point Informations et assistance médicale » est accessible aux voyageurs et au personnel des entreprises de la plateforme aéroportuaire. Chaque jour, de 8h à 20 h, des médecins de l’aéroport, des pompiers et des agents de prévention sont mobilisés « pour apporter des informations sanitaires et aider à l’identification de symptômes éventuels ».

Un système de télé consultation doit également être proposé dans la perspective de la reprise des vols pour mettre en relation les passagers qui en auraient besoin avec un médecin, dans des délais extrêmement rapides.