Coronavirus EN DIRECT : La France insoumise dénonce un « fiasco du pouvoir macroniste »...

8h48 : Ça joue au Costa Rica

Si vous vous demandez (comme moi) pourquoi avoir pris un abonnement à RMC Sport alors qu’il n’y a plus de sport, l’espoir renaît ! Le championnat de football a repris, mardi, au Costa Rica après plus de deux mois d’arrêt en raison de la pandémie.

La température de tous les joueurs a été contrôlée avant leur entrée sur le terrain, les buteurs se sont contentés de « checks » poing contre poing pour exprimer leur joie et les ballons ont été désinfectés avant et pendant le match. Et à la fin, c’est Guadalupe qui l’a emporté 1-0 face au club de Limon.