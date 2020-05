Coronavirus: Comment bien porter son masque ? — 20 Minutes

Le masque est devenu l’accessoire incontournable pour se prémunir contre le coronavirus. Mais pour qu’il soit efficace, il faut respecter quelques règles primaires. Avant de l’enfiler, il faut se laver les mains (toutes les mains et pendant un certain temps). Ensuite, on doit attraper le masque par les élastiques pour l’accrocher derrière ses oreilles avant de l’ajuster au niveau du nez et du menton. Il doit recouvrir le nez et doit être rabattu jusqu’au menton.

Une fois qu’il est mis, il ne doit plus être touché, au risque de le contaminer et donc de se contaminer le visage et les mains. Même pour parler (et surtout pour parler, n'est-ce pas Jair Bolsonaro), il ne doit pas être retiré. Une fois son temps d’utilisation expiré (ou le seuil de notre porte franchi), le masque peut enfin être enlevé, toujours côté élastiques.