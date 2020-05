assemblée nationale (archives) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ça y est ! Après de longues tractations, un neuvième groupe politique avec des Macronistes et anciens Macronistes, composé de 17 députés, a été « déposé officiellement » mardi à l’Assemblée, ont annoncé à l’AFP des membres fondateurs, le groupe LREM perdant du même coup de justesse la majorité absolue, au moins temporairement. Le député du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin, qui avait quitté le groupe de La République en marche en février 2019 va être rejoint par d’autres députés ayant choisi le franchir le Rubicon, ce qui pourrait faire perdre la majorité absolue au parti présidentiel. Dès 2018, d’autres députés avaient quitté le navire macroniste et s’étaient alliés pour former un huitième groupe, baptisé « Libertés et territoires ». 20 Minutes leur a demandé ce que cela avait changé dans leur travail de parlementaire.

Le Conseil d’Etat a ordonné ce lundi au gouvernement de lever l’interdiction « générale et absolue » de réunion dans les lieux de culte, mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en raison de son « caractère disproportionné ». Saisie en référé par plusieurs associations et requérants individuels, la plus haute juridiction administrative a estimé dans une ordonnance que cette interdiction porte « une atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de culte et sommé le gouvernement de la lever « dans un délai de huit jours ».

Il a lâché ça l’air de rien, au détour d’un échange avec les journalistes américains. Malgré les doutes sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine sur le coronavirus et l’avertissement des autorités sanitaires sur les effets secondaires, Donald Trump a annoncé lundi qu’il prenait de manière préventive « un comprimé par jour » depuis une semaine et demie.

« Il y a beaucoup de bonnes choses autour de l’hydroxychloroquine. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes en prennent, surtout (le personnel soignant) en première ligne. J’en prends moi-même », a glissé le président américain. Cacophonie dans la salle. « De l’hydroxychloroquine ? », demandent les journalistes. « Oui, de l’hydroxychloroquine. J’ai commencé il y a environ deux semaines, j’ai entendu de très bonnes choses. »