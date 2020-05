CONSEQUENCES Pas de levée de l’interdiction de la navigation de plaisance et des activités nautiques non plus

(Photo d'illustration) Une plage de Martinique. — NICOLAS DERNE / AFP

Le tribunal administratif de la Martinique​ a rejeté ce lundi une demande visant à ordonner au préfet de rouvrir les plages, fermées depuis le début du confinement, faute de proposition de maires pour aménager une réouverture de plage. Saisi par un professionnel des activités nautiques, le tribunal administratif, statuant en référé, a refusé d’ordonner la réouverture des plages mais aussi de prononcer la levée de l’interdiction de la navigation de plaisance et des activités nautiques, décidé par un arrêté préfectoral du 11 mai 2020.

Cet arrêté impose jusqu’au 1er juin une quarantaine à toute personne qui entre en Martinique par voie maritime, interdit la navigation d’agrément et de loisir, interdit les manifestations nautiques en mer et réglemente les activités sportives en renvoyant à la réglementation sur l’accès aux plages. Selon le tribunal, « il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prises par le préfet de la Martinique (…) portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ».

Modalités et contrôles obligatoires pour garantir le respect des gestes barrières

Le tribunal administratif rappelle d’abord que l’interdiction de l’accès aux plages a été décidée au niveau national, par décret du Premier ministre du 11 mai 2020, et qu’elle s’applique « à l’ensemble des activités sportives et nautiques, qui sont donc interdites ». Cependant, le décret « permet, à titre dérogatoire, aux préfets d’autoriser l’accès aux plages », mais « nécessite une proposition du maire, ainsi que la mise en place par les communes des modalités et des contrôles de nature à garantir le respect » des mesures barrières. Le tribunal constate que le préfet a « invité les élus martiniquais à étudier une possible ouverture des plages uniquement sur la tranche horaire allant du lever du jour à 11 heures du matin ».

Mais « à ce stade, les maires, qui ont une connaissance précise du terrain et des enjeux en présence, ont réservé leurs réponses alors qu’ils doivent trouver, (…) un juste équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise progressive des activités ». Le préfet « n’étant saisi à ce jour d’aucune proposition d’un maire d’une commune du littoral, les conditions réglementaires pour autoriser de manière dérogatoire l’accès aux plages ne sont pas réunies », considère le tribunal.

Le juge des référés estime aussi « que les interdictions de la navigation de plaisance, des manifestations nautiques ainsi que des activités sportives et nautiques permettent d’assurer un contrôle efficace des entrées sur le territoire maritime de la Martinique et du respect des mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 par les services de l’Etat ».