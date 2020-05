Les marins-pompiers testent leur nouveau robot. — J. Saint-Marc / 20 Minutes

Les marins-pompiers de Marseille viennent d’acheter un robot Colossus, qui les aidera sur les interventions complexes.

Il sera également utilisé pour désinfecter les lieux contaminés par des malades atteints par le Covid-19.

Il s’appelle Marius, pèse 500 kilos, fonce à 3,8 kilomètres/heure et peut cracher 3.000 litres d’eau par minute. Les marins-pompiers de Marseille sont très fiers de vous annoncer la naissance de leur premier robot de type « Colossus », qui permettra d’éteindre des incendies mais aussi de désinfecter des sites contaminés par des patients atteints du Covid-19. « Cela fait deux ans que nous menons ce projet avec la société Shark Robotics, mais on a accéléré le processus face à l’épidémie de coronavirus », précise le capitaine de corvette Hubert, chef de l’équipe opérationnelle spécialisée en appui robotisé.

Marius, qui a coûté 225.000 euros, a pour l’instant deux missions. Il sera capable d’éteindre des incendies dans des entrepôts qui risqueraient de s’effondrer ou sur des sites industriels, pour éviter que les marins-pompiers ne s’exposent à un risque d’explosion. Il sera aussi chargé de désinfecter les lieux où le Covid-19 a circulé, avec une efficacité impressionnante : Marius peut traiter 20.000 mètres carrés en trois heures.

Option « narguilé » et « capacité mule »

Ce robot va ensuite devenir de plus en plus polyvalent. Grâce à son option « narguilé » (sic), il pourra fournir de l’air respirable aux marins-pompiers lors d’interventions sur des incendies. Sa « capacité mule » les aidera à transporter des charges lourdes sur des lieux d’intervention inaccessibles : grâce à ses chenilles, Marius passe partout, des terrains inondés aux pentes de 40 degrés. Il sera également possible d’installer un brancard sur le robot pour évacuer un blessé, ou d’assurer le désenfumage après un sinistre grâce à ses capacités de ventilation.

Dix télé-pilotes ont été formés et se relaient pour que le robot soit mobilisable 24 heures sur 24. Ils seront aussi chargés de piloter des drones qui effectueront de la reconnaissance aérienne, dès cet été, pour repérer les départs de feu en forêt. Pour l’instant, ils doivent rester « au contact » du robot. Bientôt, ils pourront opérer depuis leur camion, bien en sécurité : Marius sera équipé d’un système optique infrarouge, ce qui permettra au télé-pilote de suivre sa progression depuis un écran.

Et, surtout, Marius ne sera bientôt plus seul dans le grand hangar des marins-pompiers. « Son petit frère, César, va arriver en septembre », annonce, en parent comblé, le capitaine de corvette Hubert.