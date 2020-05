Illustration d'un bateau de la SNSM, sociéte naionale de sauvetage en mer. — SALOM-GOMIS SEBASTIEN/SIPA

Un kayakiste a disparu, ce dimanche, dans le secteur du bassin d'Arcachon alors qu’il était parti d’Andernos-les-Bains (Gironde) dans l’idée de rejoindre le port de Biganos, via la rivière L’Eyre. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel a été alerté de la disparition du kayakiste vers 20h30, selon un communiqué de la préfecture de l’Atlantique, et a rapidement « engagé un important dispositif de recherches ».

Un hélicoptère Dragon 33 de la sécurité civile et un hélicoptère Ecu 33 de la gendarmerie nationale ont été mobilisés. Le semi-rigide SNS 675 de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d’Arès et un semi-rigide des sapeurs-pompiers ont également participé à la recherche du disparu. Tout comme « des patrouilles terrestres de gendarmes », précise la préfecture de l’Atlantique.

L’embarcation du kayakiste est retrouvée, vide et chavirée

Peu avant 22 heures, l’embarcation du kayakiste est retrouvée, vide et chavirée sur la rivière L’Eyre, à quelques centaines de mètres du port de Biganos. « Après plusieurs heures de recherches, le préfet maritime de l’Atlantique » a décidé de suspendre les recherches après minuit et pour la nuit. Les recherches ont repris ce lundi matin. En vain. La préfecture indique dans son communiqué les avoir arrêtées à 11h20, « faute d’éléments nouveaux ».

Ce dimanche, six plaisanciers échoués au large du Gujan-Mestras ont été également secourus. Alors que ces premières virées en mer post-confinement peuvent rapidement mal tourner, la préfecture de l’Atlantique en avait profité pour rappeler qu’avant une sortie en mer, il faut préparer avec rigueur sa navigation (horaires des marées, courant, vent, dangers, etc.).