SECOURS L'équipage aurait été surpris par la marée et le semi-rigide s'est envasé

Sauvetage en mer, exercice conjoint entre l'armée de l'air et la Snsm dans le Bassin d'Arcachon. — Eric Beracassat/Sipa/SIPA

Six plaisanciers échoués dans le bassin d’Arcachon (Gironde) ont été secourus ce dimanche, en fin d’après-midi. Les plaisanciers s’étaient échoués dans la vase à un peu plus d’un kilomètre au nord de Gujan-Mestras, précise la Préfecture de l’Atlantique dans un communiqué.

C’est à 17h50 que le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel a été alerté par les pompiers. Six personnes à bord du semi-rigide auraient été surprises par la marée. Le Cross a d’emblée engagé un dispositif de sauvetage composé de l’hélicoptère « Dragon 33 » de la sécurité civile et du semi-rigide SNS 675 de la station société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d’Arès.

Avant une sortie en mer, il faut regarder l’horaire des marées

Toujours selon le communiqué, « les quatre plaisanciers les plus fragiles » ont été hélitreuillés et « déposés au centre hospitalier d’Arcachon ». Les deux autres ont été secourus par la SNSM d’Arès. Le bateau a été, quant à lui, sécurisé au mouillage.

[#Opération] A 17H20, #CROSSEtel coordonne le #sauvetage d'un dériveur échoué à proximité du club nautique de #Claouey au Nord du bassin d'Arcachon par vedette de gendarmerie avec concours SNSM d'Arès et jet ski pompiers. 2 personnes prises en charge par VSAV @PompiersFR à 18h15. pic.twitter.com/9w91MPon0v — Préfecture maritime de l'Atlantique (@premaratlant) May 17, 2020

La préfecture de l’Atlantique précise qu’un autre sauvetage a eu lieu à peu près à la même heure dans le nord du bassin d’Arcachon. Et alors que ces premières virées en mer post-confinement peuvent rapidement mal tourner, elle en profite pour rappeler qu’avant qu’une sortie en mer, il faut préparer avec rigueur sa navigation (horaires des marées, courant, vent, dangers, etc.).