Un boucher dans un abattoir (image d'illustration). — REMY GABALDA / AFP

Les cas positifs au coronavirus se multiplient dans les abattoirs. A Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, un « cluster » de Covid-19 a été confirmé dans le week-end avec l’annonce de 34 cas positifs parmi les salariés. L’abattoir de Kerméné dans les Côtes-d’Armor est également touché par l’épidémie. Six cas positifs avaient déjà été détectés la semaine dernière, obligeant l’Agence régionale de santé de Bretagne à mener vendredi une grande campagne de dépistage dans l’entreprise agroalimentaire située dans la commune du Méné.

#COVIDー19 : dépistage massif d’environ 200 personnes dans une entreprise bretonne de l’agroalimentaire aujourd’hui. Mobilisation très réactive des équipes des hôpitaux de Saint-Brieuc et Rennes, de la protection civile, du SDIS, de la MSA,...coordonnées par l’#ARSBretagne. pic.twitter.com/5yrDqUGbzD — Mulliez Stephane (@MulliezS) May 15, 2020

Les résultats des tests sont tombés dimanche et ce sont désormais 69 cas positifs qui ont été diagnostiqués au sein de l’abattoir Kerméné, qui fournit les magasins du groupe Leclerc en produits de boucherie et de charcuterie. « Ces personnes sont isolées à leur domicile et leur suivi sera assuré par l’ARS Bretagne », indiquent les autorités sanitaires dans un communiqué.

Une nouvelle campagne de dépistage mardi

Les équipes de l’Agence régionale de santé et de l’Assurance maladie s’attachent désormais à identifier « l’ensemble de leurs cas contacts à risque afin d’appliquer le dispositif de quatorzaine pour ces personnes, ainsi que la prescription d’un test et de masques sanitaires ».

Une nouvelle campagne de dépistage complémentaire doit par ailleurs avoir lieu mardi auprès du personnel. L’ARS précise que « dans l’intervalle », les salariés de l’abattoir sont invités « au strict respect des mesures barrières ainsi qu’à la limitation de leurs interactions sociales ».