Coronavirus EN DIRECT : 70 cas détectés dans les 40.000 écoles rouvertes, annonce Jean-Michel Blanquer…

7h19 : Des réouvertures symboliques un peu partout en Europe

En Italie, la basilique Saint-Pierre de Rome rouvre ses portes au public, ce lundi, symbole du retour à une relative normalité en Italie où le déconfinement entre dans sa « phase 2 », avec reprise des messes et réouverture des commerces, cafés et terrasses. L’Italie est le premier pays à avoir confiné il y a plus de deux mois l’ensemble de sa population pour juguler la pandémie meurtrière du nouveau coronavirus.

L’Acropole d’Athènes, monument phare de l’Antiquité, rouvrira également ses portes ce lundi matin comme tous les sites archéologiques en Grèce, après deux mois de suspension de leur fonctionnement en raison des restrictions pour enrayer la propagation du Covid-19. « Les sites archéologiques nous accueillent de nouveau à partir de lundi 18 mai, première étape du redémarrage progressif des structures culturelles du pays », a indiqué dimanche le ministère grec de la Culture et des Sports dans un communiqué.