Donald Trump, le 15 mai 2020. — Alex Brandon/AP/SIPA

Pour nourrir l’actualité en ces temps de pandémie, on peut faire confiance à Donald Trump, aux candidats de la téléréalité, mais aussi aux initiatives sympas.

1 – Le crime qui obsède Trump

Dimanche dernier, Donald Trump s’est déchaîné sur Twitter, dégainant 125 tweets et retweets en moins de 24 heures. Le thème de ses messages ? L'« Obamagate ». Depuis, il continue quotidiennement d’accuser son prédécesseur d’avoir commis « le crime politique le plus grave de l’histoire américaine ». On vous explique ce mystérieux scandale.

2 – Alix des « Marseillais » au poste ?

Un syndicat policier en veut à la candidate des Marseillais​. Pourquoi ? Pour une vidéo où elle insulte la police. Alix, du poste de télévision (comme disait mamie) au poste de police ? On vous en dit plus ici.

3 – 8.000 cafés gratuits

Un café à portée de main (mais en respectant les gestes barrières). Ce lundi, cinq baristas itinérants, de l’entreprise Tripbikecafé, vont préparer et distribuer depuis des triporteurs équipés d’authentiques machines à piston italiennes, des cafés gratuits dans les rues de Paris. Une initiative qui se répétera mardi et mercredi et la start-up parisienne s’attend à offrir pas moins de 8.000 expressos.

Et si vous n’avez pas eu l’occasion d’aller sur la plage de Malo-les-Bains aujourd’hui ou au Drive-In Festival à Bordeaux, ce podcast vous offre une balade au grand air.