POINT METEO Les déconfinés pourront normalement profiter du soleil sur une grande partie du pays, excepté en Corse et en Paca

Les surfeurs ont profité de ce premier week-end de soleil et de déconfinement sur la plage de Lacanau. — UGO AMEZ/SIPA

Le temps lundi sera marqué par une dégradation pluvieuse et orageuse dans le Sud-Est et en Corse, mais de belles éclaircies sur le reste du pays, selon Météo-France.

Pluie en Corse

Dès le matin, des averses domineront sur la Corse, où elles se multiplieront l’après-midi en s’intensifiant avec des orages localisés. Le mauvais temps se maintiendra dans la nuit de lundi à mardi sur toute l’île.

Sur le massif alpin et l’intérieur de la région PACA, après une accalmie et des éclaircies matinales, il y aura de nouveau quelques averses, parfois accompagnées d’orages dans l’après-midi.

Soleil sur le reste du pays

Sur le reste du pays, le beau temps calme se maintiendra toute la journée. Quelques grisailles et bancs de brouillards retarderont un peu le retour du soleil le matin au sud de l’Aquitaine et près de la Manche. Mais comme ailleurs, le soleil s’imposera l’après-midi.

Sur le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône, tramontane et mistral souffleront entre 50 et 70 km/h en rafales. Ils se renforceront un peu en soirée.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 3 et 10 degrés, entre 11 et localement 16 degrés sur le pourtour méditerranéen. L’après-midi, il fera 20 à 25 degrés en général, 15 à 20 degrés près de la Manche, jusqu’à 24 à 28 degrés autour de la Méditerranée.