Le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne souhaite la réouverture d’un « maximum de lieux » touristiques le 21 juin pour lancer la saison, précisant que le calendrier sera détaillé « autour du 25 mai », dans un entretien au JDD.

« Le 21 juin, c’est le début de l'été : je souhaite qu’à cette date, et peut-être même avant si les conditions sanitaires le permettent, le maximum de lieux soit accessible pour que la saison estivale puisse vraiment démarrer », affirme-t-il.

Un été bleu blanc rouge

« Rendez-vous autour du 25 mai : à cette date, nous pourrons détailler le calendrier d’ouverture d’un certain nombre de sites », ajoute le secrétaire d’Etat, qui prône un été « bleu, blanc, rouge ».

« Ce sont les Français qui seront le moteur du redémarrage de l’économie touristique », assure-t-il, après que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé cette semaine que ses concitoyens pourraient partir en vacances en France cet été.

Une relance massive pour le tourisme

Le chef du gouvernement a dévoilé jeudi un plan de relance du tourisme « massif », représentant « pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d’euros ». Hôtels, restaurants, voyagistes : toute la filière française est à l’arrêt depuis mi-mars, et 62.000 de ses entreprises ont d’ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat.

Interrogé sur le risque de voir plusieurs millions de personnes se précipiter en même temps sur les plages du sud du pays, Jean-Baptiste Lemoyne se veut rassurant et en appelle à la « responsabilité » des Français. « Les Français ont tenu pendant deux mois de confinement avec responsabilité. Je leur fais confiance. De même, je leur fais confiance pour une répartition harmonieuse sur l’ensemble du territoire », indique-t-il.

« Ce ne sera plus forcément la course, tous ensemble au même endroit », poursuit-il. « Le réflexe sera d’aller dans des endroits que l’on connaît, où l’on se sent en sécurité. »