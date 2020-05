Toutes les plages des Bouches-du-Rhône restent fermées pour le moment. — Fabien Dupoux/SIPA

Le préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout n’a pas autorisé la réouverture par dérogation de certaines plages du département.

Le préfet du département voisin du Var, Jean-Luc Vidaine, a autorisé la réouverture de 76 plages.

Il existe des disparités entre les différentes communes, la ville de Marseille ne souhaite pas une réouverture avant le 2 juin, quand la ville de Cassis l’espère pour le 25 mai.

Obligé de prendre la voiture pour aller à la plage. Les habitants des Bouches-du-Rhône ne peuvent toujours pas profiter des plages du département, malgré la décision du gouvernement de laisser le choix au préfet de décider d’ouverture par dérogation depuis le début du déconfinement. La préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, n’a pris aucun arrêté dérogatoire en ce sens à la veille du premier week-end de déconfinement. Des Saintes-Maries-de-la-Mer, à l’ouest, jusqu’à La Ciotat, à l’est, aucune plage des Bouches-du-Rhône n’est accessible.

Pour les habitants de La Ciotat, il leur suffit de faire quelques kilomètres et de rejoindre le département voisin du Var pour profiter de la plage des Lecques, à Saint-Cyr-sur-Mer. Le préfet du Var, Jean-Luc Vidaine, a autorisé depuis samedi matin la réouverture de 76 plages, après avoir validé les propositions de plan de réouverture déposé par les maires. L’accès à la plage et la pratique d’activités nautiques sont possibles de 8h à 18h sur ces plages, avec certaines variations. Il est par exemple possible de poser sa serviette sur certaines plages, sur d’autres la baignade, seulement, est autorisée, alors qu’ailleurs il est parfois interdit d’être statique.

Marseille le 2 juin

A Marseille, les plages ne rouvriront pas avant le 2 juin, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin n’a tout simplement pas demandé d’ouverture dérogatoire. Il avait pourtant annoncé le 7 mai dernier au micro de La Provence être favorable à une demande de réouverture dès que cela serait possible. « Le maire de Marseille s’est mis d’accord avec les services de l’Etat pour une réouverture des plages le 2 juin », indique la mairie de Marseille à 20 Minutes. La date du 2 juin correspond aux annonces du gouvernement sur la deuxième phase du déconfinement.

#Covid_19 | Comme cela avait été annoncé, Jean-Luc Videlaine, préfet du #Var, a statué, ce vendredi 15 mai 2020, sur les demandes de dérogations, formulées par les maires, au principe général de fermeture des #plages. Infos sur https://t.co/S9htDOPxAx pic.twitter.com/6hPJSTkmXA — Préfet du Var (@Prefet83) May 15, 2020

Pour l’adjoint aux plages à la mairie de Marseille, Didier Réault, « la physionomie des plages de la ville présente trop de disparités, il est difficile d’harmoniser les dispositifs de sécurité sur l’ensemble des plages ». Concernant le Parc national des calanques, dont Didier Réault est le président, s’il était accessible faute d’arrêté pris par le préfet pour en interdire son accès, les activités nautiques, comme terrestres, y sont désormais officiellement proscrites depuis vendredi.

Harmonisation des dates

Du côté de Cassis, le dispositif de sécurité est d’ores et déjà planifié par Danielle Millon, la maire de la commune. « Nous ne pouvons pas mettre en place de plage dynamique comme c’est le cas ailleurs du fait de la trop petite taille de nos plages. J’ai proposé une organisation qui correspond d’avantage aux habitudes méridionales avec un découpage de la journée par tranche horaire de trois heures. Les familles avec enfants auront la priorité sur les abords de l’eau, avec des emplacements choisis symbolisés par des drapeaux de couleurs pour chaque personne. Un roulement serait ainsi opéré, avec un quart d’heure de battement. La veille du respect des consignes sera réalisée soit par des employés municipaux, des policiers et des maîtres nageurs qui sillonneront la plage », détaille-t-elle.

Si tout semble prêt pour assurer la sécurité sur les plages de Cassis, Danielle Millon ne souhaite pas une réouverture avant le 25 mai prochain : « le week-end de l’Ascension nous inquiète », admet-elle. Le préfet des Bouches-du-Rhône souhaiterait néanmoins une harmonisation des dates d’ouverture des différentes communes, ce qui ne semble pas être le cas comme le montrent les exemples de Marseille et de Cassis.