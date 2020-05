La Maison de la danse de Lyon qui va fêter ses 40 ans invite les joueurs de Minecraft à la redécorer. — Jeff Pachoud / AFP

Elle s’apprête à célébrer ses 40 ans. La Maison de la danse de Lyon, actuellement fermée au public pour les raisons sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus, a lancé il y a quelques jours un challenge aux passionnés du jeu vidéo Minecraft. Le défi : reproduire la façade extérieure du bâtiment et créer librement son propre univers à l’intérieur. Le tout étant, évidemment, de respecter la thématique de la danse. Et même « de toutes les danses », précise l’établissement.

Toutes les participations seront ensuite soumises à un vote sur la page Facebook de la Maison de la danse. Le gagnant sera « celui dont le projet sera le plus fun et le plus original » remportera de nombreux cadeaux. Le prix sera attribué lors d’un live Facebook le 17 juin 2020.

Inaugurée le 17 juin 1980

Pour participer, il suffit d’envoyer sa production avant le dimanche 14 juin à minuit à l’adresse com@maisondeladanse.com sous forme de capture vidéo d’environ 15 secondes ou de capture d’écran.

La Maison de la danse a été inaugurée le 17 juin 1980. Elle est dirigée depuis 2011 par Dominique Hervieu, qui a pris la succession de Guy Darmet. L’établissement accueille 140.000 spectateurs en moyenne chaque saison.