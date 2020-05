Olivier Véran, le ministre de la Santé, masqué et se lavant les mains. (Illustration) — JOeL PHILIPPON-POOL/SIPA

Du soleil, des sorties possibles en forêt ou sur la plage et la possibilité d’aller voir ses proches. La France vit son premier week-end​ depuis la levée du déconfinement. Et c’est bien agréable. Olivier Véran en a profité pour adresser « un message heureux car grand nombre de Français va pouvoir retrouver l’espace extérieur, le fil de sa vie ». Mais le ton du ministre de la Santé n’est pas enjoué car son message est aussi empli « d’inquiétude […] parce que le coronavirus continue de circuler sur le territoire et il continue à contaminer et à conduire certains nombres de malade en réanimation ».

Le ministre a lancé un appel « aux personnes les plus fragiles d’entre nous, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes porteuses de vulnérabilités de maladies chroniques tel que le diabète, l’hypertension. […] Recevez le moins possible chez vous ! » Et Olivier Véran a détaillé les « consignes contraignantes mais qui sont nécessaires pour assurer votre sécurité » :

« Si une personne pense être malade ou symptomatique ne la recevez pas du tout »

« Si vous devez recevoir des gens chez vous, votre famille, votre entourage, conservez toujours la distanciation d’un mètre »

« Si vous avez vos petits enfants, ne cédez pas à la tentation des embrassades, à les serrer dans vos bras. Vous pouvez sans le vouloir vous exposez au risque du virus »

« Nettoyez les surfaces qu’elles auraient pu toucher, de manière à protéger votre habitat » même si les personnes reçues ne sont pas porteuses du virus

« Portez un masque en toutes circonstances lorsque vous devez voir du monde »

« Evitez les lieux où il y a beaucoup de monde, les transports en commun »

Bref, vous l’aurez compris, que vous soyez personne à risque ou non, les gestes barrières sont à pratiquer au soleil en forêt ou dans un wagon de la ligne 13​.