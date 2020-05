Dans un hôpital franciliens pendant le confinement. (archives) — LOIC VENANCE / AFP

Sous une haie d’honneur. Hélène François, 103 ans, est sortie de l’hôpital de Courbevoie après avoir vaincu le Covid-19. Certes, Les chances de succomber à la maladie sont de plus en plus fortes à mesure que l’on est âgé, mais il y a des exceptions. La preuve, avec cette habitante des Hauts-de-Seine, visiblement bon pied bon œil de retour dans son appartement, comme on peut le constater dans le reportage de France 2.

« J’avais envie de guérir, je voulais en sortir. […] C’est venu, c’est reparti, Dieu soit béni », a dit la centenaire à nos confrères du service public. En tout cas, cette sortie a de quoi donner du baume au cœur du personnel médical qui l’entoure, qui ont vu partir bien des patients depuis quelques semaines.

Hélène François fut, il y a quelques décennies de cela, infirmière elle-même. Mais cela n’explique évidemment pas cette résistance, qui va de la Grippe espagnole​ au Covid-19. Cela pourrait venir d’un patrimoine génétique particulièrement généreux, si on en croit le reportage. On n’osera pas dans ces lignes penser que c’est grâce au petit verre de vin qu’elle se sert tout juste rentrée chez elle après des semaines d’hospitalisation.