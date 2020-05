E-COMMERCE Les six entrepôts d’Amazon en France sont fermés depuis le 16 avril, après deux jugements enjoignant à l’entreprise de procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus avec les représentants du personnel

L'entrepôt Amazon de Brétigny-sur-Orge (Essonne). — AFP

Les entrepôts français d'Amazon, fermés depuis le 16 avril, vont pouvoir rouvrir le 19 mai. « Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD et la direction d’Amazon viennent de s’accorder sur les conditions de reprise de l’activité des six entrepôts implantés sur notre territoire, à partir du 19 mai », ont annoncé triomphalement les syndicats, avant même que l’entreprise ait communiqué.

Le géant américain du e-commerce a confirmé pour sa part finaliser « actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les Comités sociaux et économiques de l’entreprise [des] sites » en vue d’une « réouverture progressive des centres de distribution à partir du 19 mai ».

Les six entrepôts d’Amazon en France sont fermés depuis le 16 avril, après deux jugements enjoignant à l'entreprise​ de procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus avec les représentants du personnel.

Une "reprise sera progressive", selon les syndicats

La justice pointait des manquements de sécurité, notamment dans les vestiaires ou aux portiques d’entrée et surtout demandait à Amazon de consulter les représentants du personnel et non d’imposer unilatéralement des mesures.

Selon les syndicats, « la reprise sera progressive. Elle se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures incitatives ». Les modalités précises de cette reprise, notamment la « montée en charge » du nombre de salariés appelés à travailler dans les entrepôts doit être finalisée lundi lors de CSE (comités sociaux et économiques).

Laurent Degousée de Sud Commerce, premier syndicat chez Amazon, a salué vendredi une « deuxième victoire pour les 11.000 salariés après la victoire des deux jugements, en première instance et en appel, qui ont permis de les mettre à l’abri du virus ». La Cour d’appel de Versailles avait confirmé le 24 avril l’ordonnance du 14 avril qui imposait à Amazon de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19, et lui demandait en attendant à se limiter à des produits essentiels (informatique, santé, nutrition, épicerie…) sous astreinte de 100.000 euros par infraction.

Le géant du commerce en ligne, jugeant impossible de se plier à cette contrainte sans risquer d’infraction, avait préféré fermer ses entrepôts, tout en poursuivant les livraisons depuis ses plateformes à l’étranger et certains sites français non concernés par l’injonction. Les salariés des entrepôts restaient payés à 100 % par l’entreprise, le gouvernement français ayant refusé de les prendre en charge au titre du chômage partiel car la situation ne résultait pas selon lui de la crise du Covid-19, mais d’une injonction de justice.

Dès lors, une sorte de bras de fer semblait engagé entre Amazon, le gouvernement français et les syndicats, dont l’accord intervenu vendredi marque la sortie. « C’est le bout du tunnel, j’avoue que je n’y croyais pas », a réagi Laurent Degousée de Sud-Commerce, à l’origine des plaintes devant la justice.

Pour la CFDT, « la reprise d’activité dans les conditions demandées par les organisations syndicales marque la reconnaissance par Amazon de la légitimité des représentants du personnel. Elle lui démontre l’utilité du dialogue social pour l’efficacité économique en sécurité ». Dans une allusion à la réticence légendaire du géant du commerce en ligne à négocier avec les syndicats, la CFDT estime même que « l’évolution positive de cette négociation est une étape importante dans l’acculturation de cette entreprise à notre pays, à ses règles, et aux exigences de la CFDT pour un monde du travail vivable et digne. »

Reste à transformer l’essai : il aura fallu deux décisions de justice et la fermeté du gouvernement pour amener Amazon à s’entendre avec les organisations syndicales. Pour la CFDT, « cet accord ne doit pas être l’exception d’une crise mais l’amorce d’un dialogue social durable et loyal ».