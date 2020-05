VIDEO. Quatre effets du confinement sur le cerveau

Le confinement a mis les nerfs à rude épreuve mais aussi le cerveau — Canva / 20 Minutes

Si vous vous sentez encore un peu confiné dans votre tête à l’heure du déconfinement, c’est normal. L’homme étant un animal social, rester chez soi avec des contacts réduits a des effets majeurs sur notre moral et tout simplement notre cerveau. Chez certaines personnes, la situation peut générer des effets inattendus. Autant dire que l’expérience n’est pas des plus reposantes et qu’elle secoue le cœur et la tête.

C’est ce que nous explique le neuroscientifique Sébastien Bohler dans la vidéo de notre partenaire Brut. Au passage, vous en apprendrez de belles sur l’aire tegmentale ventrale et sur l’explication scientifique de l’achat frénétique de PQ. Allez, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse regarder.