Sur une plage de Gruissan, dans l'Aude. (Illustration) — E. Cabanis / AFP

Les soirées barbecue sur les plages de Leucate jusqu’au bout de la nuit, ce n’est pas encore pour demain. Par contre, dès ce samedi, il sera possible d’aller faire une petite plongée sur certaines plages de l'Aude. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la préfète du département, Sophie Elizeon. A titre dérogatoire, la représentante des services de l’Etat a décidé d’autoriser l’accès aux plages, aux étangs et aux plans d’eau à compter de ce week-end, entre 6h du matin et 21h.

#Deconfinement@Prefet11 a pris ce jour un arrêté autorisant à titre dérogatoire l'accès aux plages, étangs et plans d'eau audois à compter de samedi 16 mai de 06h00/21h00.

👉cf/ Arrêté https://t.co/QIWSldGFNM pic.twitter.com/NQ9YIBay6I — Préfète de l'Aude (@Prefet11) May 15, 2020

S’il sera possible de se baigner, de se promener, de pêcher ou des activités de plaisance, pas question non plus d’y passer toute la journée à faire du farniente comme avant.

Les bains de soleil y sont en effet interdits, tout comme la location de transats et de matelas. Pas question de faire non plus de faire un barbecue, un pique-nique, d’y boire une petite bière ou de faire un beach-volley. Les regroupements de plus de 5 personnes sont en effet interdits. Et ceux qui ne se plieraient pas à ces restrictions pourraient écoper d’une amende.

La Préfète de l’Aude autorise dès samedi 16 mai à 6h, la ré-ouverture des rivages de l’Etang et de toutes les plages – immenses - de Leucate selon certaines modalités.



Tous les détails : https://t.co/iQblku6ExI pic.twitter.com/QpMsSTD4Rm — Mairie de Leucate (@InfoLeucate) May 15, 2020

Ces sorties détentes pourront se faire sur les plages et au bord des étangs suivants : étang de Bages-Sigean, sur les plages de Saint-Pierre la mer et des cabanes à Fleury d’Aude, sur les plages Mateille, des chalets, de la vieille nouvelle à Gruissan, ainsi que sur les étangs de l’Ayrolle, de Mateille, des Ayguades de la commune. La plage du Rouet à la Palme est autorisée, tout comme celles du Mouret, des Coussoules, de Leucate-Plage ou encore Narbonne Plage et celles de Port la Nouvelle.