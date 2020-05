OMF « Oh My Fake » : moustique-tigre et coronavirus, la folle rumeur — 20 Minutes - OMF

Parmi les insectes, la cote d’amour du moustique est assez basse. Ni mellifère comme les abeilles, ni gracieux comme la libellule, il (ou plutôt elle) pique et transmet parfois des maladies, telle la dengue ou le paludisme. Quand en plus il est tigre, soit une espèce invasive, agressive et vecteur de nombreuses maladies, il a doublement tort.

Alors, forcément, quand une rumeur l’accuse de transmettre le COVID-19, elle est crédible. Mais qui dit crédible ne veut pas dire vrai et si le moustique-tigre a de nombreux défauts, il n’y est pour rien. On vous laisse découvrir cette piquante histoire dans OMF Oh My Fake.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

