Un poisson d'avril refait surface depuis jeudi. Pris au sérieux, il suscite l'indignation sur les réseaux sociaux

Il s'agit d'un poisson d'avril. — Capture d'écran Twitter

« Dites-moi que c’est un fake… » « Ces gens-là n’ont honte de rien ! » « Ils sortent par la porte et rentrent par les fenêtres ! » Un poisson d’avril est curieusement repartagé et pris au sérieux depuis jeudi sur les réseaux sociaux. La plaisanterie vise Benjamin Griveaux. L’ancien porte-parole du gouvernement aurait été nommé « Haut Commissaire au confinement par décret », selon le site What’s up doc ?

Le partage de ce lien a suscité l’incrédulité de certains internautes, s’étonnant d’un retour de l’ex-candidat de la majorité à la mairie de Paris.

La plaisanterie a suscité des commentaires indignés. - capture d'écran Twitter

Comme le précise explicitement What’s up doc, l’article est un poisson d’avril. Le gouvernement n’avait pas créé un tel poste pendant la période de confinement. Benjamin Griveaux n’y a logiquement pas été nommé. Il est redevenu député en avril 2019 après son départ du gouvernement pour briguer la mairie de Paris. Il a toutefois retiré sa candidature 14 février 2020, après la publication de vidéos intimes.

