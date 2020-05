Illustration d'une plage en Bretagne, ici à Trégastel, dans les Côtes d'Armor. — C. Allain / 20 Minutes

Le Finistère et ses 1.400 kilomètres avaient été les premiers à dégainer. Dès le début de semaine, plusieurs plages de la pointe bretonne avaient pu rouvrir au public, pour le plus grand soulagement d’un peu plus de trois millions de Bretons, qui ont la chance de tous vivre à moins de 100 kilomètres de la mer. Les préfets des trois autres départements de la région ont également statué. Dès ce week-end, le premier du déconfinement, plusieurs centaines de plages de Bretagne seront ouvertes au public. D’autres pourraient ouvrir ultérieurement.

Les promeneurs pourront s’y rendre, à condition de respecter la distanciation physique nécessaire à la non-propagation du coronavirus. Mais ils ne sont pas les seuls. Les baigneurs (il y a bien quelques courageux…), les pêcheurs ou encore les amateurs de surf, de kayak ou de kitesurf peuvent également reprendre le chemin de la côte dans la plupart des sites bretons.

Pas plus de 10 km, même en mer

Les amateurs de plaisance pourront aussi hisser les voiles de leur bateau ou mettre leur moteur à l’eau mais ne pourront pas quitter un rayon de 100 kilomètres autour de leur port d’attache. Tous les sites ne sont pas ouverts à la plaisance, puisqu’il appartient aux préfets de statuer, sur demande des maires. Dans le Morbihan, le préfet a ainsi autorisé la reprise de la plaisance et des activités nautiques sur l’ensemble des communes du département, « sauf pour certaines cales et pour les îles pour lesquelles une réflexion complémentaire est en cours ». Dans les Côtes d’Armor, le préfet a ainsi autorisé 23 communes à accueillir des activités de plaisance.

A l’occasion du premier week-end « déconfiné », les autorités s’attendent à voir des milliers de personnes prendre le chemin du littoral, d’autant que la météo s’annonce clémente. Les préfets appellent les usagers « à faire preuve d’un esprit de responsabilité et de civisme, quelle que soit l’activité pratiquée ». Les forces de l’ordre seront déployées sur le littoral pour veiller au respect de la loi. « Des contrôles seront réalisés sur terre et en mer », prévient la préfète de Bretagne Michèle Kirry.