Les quais de la gare Saint Lazare à Paris, le 12 mai 2020. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

la SNCF rouvre ce vendredi les réservations pour les billets TGV ou Intercités pour les vacances d’été. La manière de voyager sera toutefois un peu différente. Jusqu’au 2 juin, l’entreprise publique ne vendra qu’une place sur deux dans ses trains. Surtout, les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, au cas où.

Ce sont deux études qui vont faire parler. L’hydroxychloroquine ne semble pas efficace contre le coronavirus, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints, selon deux études publiées ce vendredi. La première a été menée par des chercheurs français, tandis que la seconde a été faite par une équipe chinoise. Selon cette dernière, le dérivé de la chloroquine ne permet pas d’éliminer le virus plus rapidement que des traitements standards.

Le chiffre du Produit intérieur brut allemand du premier trimestre, publié aujourd’hui, devrait donner un avant-goût du choc infligé par le coronavirus à la première économie européenne. Même en débutant mi-mars, les mesures de restriction ont suffi à ralentir l’activité : les experts cités par l’outil d’analyse financière Factset prévoient une chute de 2,1 % de l’économie allemande sur cette période par rapport au trimestre précédent, et de 2,5 % sur un an. Surtout, le deuxième trimestre devrait connaître un plongeon de 10 % du PIB allemand sur un an.