Coronavirus EN DIRECT : Le nombre de morts sur les routes a baissé de 55,8 % en avril, avec le confinement…

7h42 : Le Puy du Fou va-t-il réouvrir le 2 juin ?

Sur Twitter, Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou a déclaré qu’Edouard Philippe, avec lequel il s’est entretenu au téléphone, « refuse la réouverture » du parc d’attractions vendéen.

Les restaurants et les parcs zoologiques ouvriront le 2 juin. J'ai eu Edouard Philippe au téléphone : il refuse la réouverture du @PuyduFou, contrairement à la parole du président. Ils veulent nous briser. Mobilisation générale ! — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) May 14, 2020

Invité sur BFMTV, ce vendredi, son fils Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, a réclamé un traitement équitable : « Les parcs zoologiques ont le droit de rouvrir depuis cette semaine, les restaurants vont rouvrir dans les zones vertes à partir du 2 juin (…) mais nous on nous dit vous ne rouvrirez pas, on verra plus tard ».

Le président du Puy du Fou demande "un traitement équitable" entre les parcs d'attraction, les zoos et les restaurants pic.twitter.com/nR5EKkkevM — BFMTV (@BFMTV) May 15, 2020

« On a une réputation à tenir et il est évident qu’on ne va pas faire prendre le moindre risque à nos visiteurs », a-t-il ajouté en assurant être en mesure d’accueillir du public dans de bonnes conditions, en désinfectant régulièrement les lieux, en proposant du gel hydroalcoolique ou encore en espaçant les places dans les tribunes.