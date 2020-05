Un enfant reprenant le chemin de l'école (illustration). — Stephane ALLAMAN/SIPA

La colère monte. Une mère d’élève a déposé jeudi un recours en urgence auprès du tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis), contre la décision de laisser les écoles maternelles fermées jusqu’en septembre, dénonçant une décision de la ville qui aggrave « les inégalités scolaires ».

« Dans la mesure où on a décidé la réouverture des écoles, pourquoi mettre à l’index les maternelles ? », s’interroge la requérante, mère d’une petite fille en grande section et par ailleurs conseillère municipale d’opposition. A Bobigny, la rentrée en élémentaire est prévue le 18 mai, mais les écoles maternelles et les crèches resteront fermées jusqu’en septembre. Ce choix n’est pas « motivé par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales particulières », estime-t-elle dans son référé (procédure d’urgence), pointant une atteinte « illégale » à « l’égal accès à l’instruction ».

Par cette décision, la ville « aggrave les inégalités scolaires et sociales déjà fortes sur son territoire et a pour effet d’introduire une inégalité entre les élèves de la ville en fonction de leur niveau », ajoute-t-elle.

1,4 million d’enfants ont repris l’école

Jeudi, au quatrième jour de déconfinement, une deuxième vague d’écoliers a retrouvé le chemin de l’école, notamment en Ile-de-France, pour une reprise progressive. Elle est encadrée par de strictes mesures sanitaires, afin d’éviter une nouvelle poussée de l’épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 27.000 morts en France selon le bilan officiel publié mercredi soir. Au total, « Autour de 1,4 million d’enfants ont repris l’école », a affirmé Jean-Michel Blanquer jeudi.

Dans un courrier du 27 avril adressé au préfet de Seine-Saint-Denis et à l’Education nationale, 8 maires centristes dont celui de Bobigny, Stéphane De Paoli, avaient annoncé leur intention de ne pas rouvrir les écoles maternelles le 11 mai.

Il faut que « l’âge des enfants leur permette de comprendre et de respecter les mesures de prudence nécessaires », écrivaient-ils, expliquant que la distanciation physique était « impossible à garantir chez les plus petits », et que le non-respect des gestes barrière pourrait « engager (leur) responsabilité pénale en tant qu’employeurs et gestionnaires de locaux ». Certains maires signataires étaient ensuite revenus sur cette position.