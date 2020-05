TRANSPORT La SNCF avait ouvert ses réservations pour juillet et août le 10 mars, quelques jours avant le début du confinement. Elle relance la réservation de billets TGV et Intercités ce vendredi

Un voyageur sortant d'un TGV. (Illustration) — Jacques Witt/SIPA

« Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août », a lancé le Premier ministre Edouard Philippe, ce jeudi midi. En écho, la SNCF rouvre ce vendredi les réservations pour les billets TGV ou Intercités pour les vacances d’été. Jusqu’au 2 juin, elle ne vendra qu’une place sur deux dans ses trains.

Les billets seront échangeables ou remboursables sans frais, au cas où. Edouard Philippe a en effet évoqué « de possibles restrictions très localisées » en fonction de l’évolution de l'épidémie de Covid-19.

De fait, la SNCF avait ouvert ses réservations pour juillet et août le 10 mars, quelques jours avant le début du confinement. Mais elle a dû réduire fortement la voilure depuis – avec actuellement 35 % des TGV et Intercités – et ne vend plus qu’un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation.

Elle envisage pour l’instant de faire circuler 100 % des TGV et Intercités prévus cet été, sous réserve de restrictions gouvernementales. « Aujourd’hui, les Français ont peu préparé leurs voyages. Il reste beaucoup, beaucoup de places », annonce le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.