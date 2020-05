Gabriel Attal, le 14 mars 2020. — Thomas SAMSON / AFP

Dès cet été, les salariés des petites et moyennes entreprises pourront avoir accès aux chèques-vacances, a annoncé ce jeudi le secrétaire d’Etat Gabriel Attal. Une mesure qui passe par une réforme de l’Agence nationale des chèques-vacances.

« Aujourd’hui, quatre millions de salariés sont bénéficiaires de ce dispositif financé par les entreprises. En assouplissant le cadre réglementaire, nous souhaitons en doubler le nombre », déclare Gabriel Attal au journal Le Monde, en marge du comité interministériel du tourisme qui s’est tenu jeudi.

Ouverture à la concurrence

Lancé en 1982, ce dispositif de coupons d’achat subventionnés par les comités d’entreprises est accepté par plus de 210.000 professionnels du tourisme (transports, hébergements, culture, etc.) dans le but de favoriser les départs en vacances pour le plus grand nombre. Le secrétaire d’Etat, missionné pour travailler sur un plan de départ en vacances pour tous après la crise du coronavirus, plaide pour « réformer l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) afin que davantage d’entreprises, notamment les PME et TPE, y aient recours dès cet été ».

« L’agence a aujourd’hui un quasi-monopole pour la distribution de ces chèques-vacances, nous allons ouvrir ce marché à des opérateurs concurrents, ce qui permettra de toucher d’autres publics, comme les commerçants, les petites entreprises… », détaille-t-il.

Un projet spécifique pour les enfants en difficulté

Rappelant que chaque année trois millions d’enfants ne partent pas en vacances, soit un quart des élèves en France, le secrétaire d’Etat annonce par ailleurs que près de 225 millions d’euros « seront débloqués pour moderniser les structures » des associations de tourisme social qui proposent des séjours de vacances. « Nous voulons que le tourisme social, qui permet aux familles modestes de partir, ne soit pas balayé par la crise. Toutes les associations de tourisme social peuvent y prétendre, à condition de porter un projet durable et écologique », poursuit-il.

Sur la question de l’accès financier aux colonies de vacances, en moyenne 500 euros la semaine par enfant, « le gouvernement travaille à un projet de soutien spécifique pour cet été », qui devrait être annoncé en juin, précise-t-il. Dans les mesures devraient figurer des solutions spécifiques pour les 1,3 million d’enfants vivant dans les quartiers de la politique de la ville, « une priorité absolue », selon Gabriel Attal.

L’une des pistes pourrait être d’étendre à 400.000 enfants le dispositif des « écoles ouvertes », qui accueillent chaque année environ 70.000 enfants en proposant de l’école le matin, et des sports et de la culture l’après-midi, ajoute-t-il.