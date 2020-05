Illustration d'un collège, ici à Crevin, en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

La rentrée aura bien lieu lundi pour les élèves de 6e et de 5e des collèges d’Ille-et-Vilaine. Mais à en croire les informations de l’académie, qui a sondé les parents, seuls 50 % des troupes devraient être au rendez-vous lundi matin dans les 59 collèges publics du département. Dans l’enseignement privé, ils seront encore moins nombreux. Sur les 12.500 élèves de 6e et 5e gérés par le diocèse, seuls 35 % des effectifs devraient être en classe lundi, après une trêve de deux mois liée à l'épidémie de coronavirus.

Pour permettre aux collégiens de reprendre les cours, les 570 agents du conseil départemental travaillant à l’entretien ou à la restauration ont œuvré à la désinfection des locaux. A partir de lundi, les salles de classe, ainsi que les sanitaires, seront nettoyés deux fois par jour « avec une attention particulière sur les interrupteurs, poignées de portes et surfaces en contact avec les élèves », précise le département, qui ajoute que « les agents d’entretien seront équipés de protections ».

La décision concernant la réouverture des classes de 4e et 3e devrait être prise « fin mai », avait fait savoir le gouvernement. Celle concernant les lycées n’est toujours pas actée non plus.