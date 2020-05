Sur le périphérique parisien le 11 mai, ce n'était pas encore l'affluence habituelle, mais la reprise du trafic génère un bruit auquel les riverains n'étaient plus habitués. — THOMAS SAMSON / AFP/ Pixpalace

Adieu l’impression de campagne en ville. Depuis ce lundi, la France a entamé son déconfinement progressif. Retour au travail pour les grands, à l’école pour les petits, et réouverture des commerces sont au programme. Et depuis quelques jours déjà, un élément du « monde d’avant » est également de retour : le bruit.

Les chantiers de construction ont redémarré, et avec eux les marteaux-piqueurs et les gros camions et engins de chantier. Et si l’heure n’est pas encore au retour des embouteillages sur les grands axes routiers du pays, la circulation routière s’est déjà bien densifiée. Voitures et deux-roues qui pétaradent sur les routes recouvrent désormais le doux chant des oiseaux dont se délectaient tous les citadins et citadines plongés dans le calme inédit du confinement.

Est-ce votre cas ? Vivez-vous dans une grande ville ? Le bruit vous dérange-t-il autant qu’avant, ou y êtes-vous encore plus sensible aujourd’hui, après deux mois de confinement au calme ? Quel est le type de nuisance sonore qui vous incommode le plus (liées au déconfinement hein, on ne parle pas des ronflements de votre moitié) ? Avez-vous ou comptez-vous prendre des mesures pour y remédier (bouchons d’oreilles, double vitrage, voire déménagement) ? Racontez-nous.