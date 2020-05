Le logo du FMI à Washington. — OLIVIER DOULIERY / AFP

Les économies des Français sont-elles menacées par l’épidémie de Covid-19 ?

C’est ce qu’affirment plusieurs posts viraux sur Facebook, relayant un extrait de BFMTV. Selon eux, l’épargne sera taxée de 10 %, sur préconisation du Fonds monétaire international.

Aucune mesure de ce genre n’est prévue en France, comme nous le confirme le ministère de l’Economie. La proposition du FMI date de 2013.

Perte de points de PIB, revenus des entreprises en berne… L’impact de l’épidémie de coronavirus est loin d’être uniquement sanitaire. Et les comptes en banque des Français pourraient bien faire les frais de la nécessaire relance économique du pays, à en croire deux posts Facebook aux plus de 16.000 partages cumulés, qui affirment simplement : « Vous devez consommer, sinon on vous prélève 10 % sur votre épargne !! », « Sans pression… vous êtes prévenus, il va falloir dépenser au maximum et si tu veux pas on taxe direct sur ton compte ».

En guise de source, les publications s’appuient sur l’extrait vidéo d’une séquence diffusée sur BFMTV diffusée mercredi 13 mai, intitulée « Faut-il faire payer les riches ? » Au cours de son intervention, la journaliste de la chaîne spécialisée en économie explique : « En France, c’est vraiment la consommation qui booste cette croissance économique et l’objectif, effectivement, c’est tout simplement d’inciter les Français à consommer. Ils ne l’ont pas fait pendant deux mois, ils ont les moyens de le faire, il faut simplement qu’ils aient confiance, qu’ils ne soient pas fourmi, qu’ils ne gardent pas cette épargne. »



« Et d’ailleurs le Fonds monétaire international (FMI) a proposé hier de prélever 10 % de l’épargne du monde entier pour justement financer la reprise économique. Ca veut dire tout simplement que plus vous aurez d’épargne plus vous serez prélevé pour participer au financement de la relance », concluait-elle.

S’il était bien question d’une simple « proposition » du Fonds monétaire international, les propos entendus sur l’antenne de BFMTV ont visiblement été pris pour argent comptant par certains internautes. A tort, comme le confirme le ministère de l’Economie à 20 Minutes : « Il n’est pas question de taxer l’épargne des Français. »

FAKE OFF

Fin avril, une rumeur semblable avait circulé sur les réseaux sociaux, laissant penser que Bercy étudiait « la possibilité de ponctionner de 10 % les comptes de moins de 100.000 euros de tous les Français et de 15 % les comptes supérieurs à 100.000 euros ». Le ministère de l’Economie avait alors apporté un démenti auprès de nos confrères de LCI : « Il s’agit d’une fake news. On ne fait pas de relance économique en augmentant les impôts. Bruno Le Maire a été très clair sur ce point. »

D’où provient cette proposition du FMI évoquée sur l’antenne de BFMTV ? Contactés, ni le FMI ni la journaliste intervenant dans cet extrait n’avaient donné suite à nos sollicitations avant la publication de l’article. Toutefois, cette proposition avait déjà été évoquée sur l’antenne de la chaîne d’info en continu il y a quelques jours par l’éditorialiste Emmanuel Lechypre, qui a précisé à France Info s’appuyer sur un rapport de 2013. Le FMI a en outre confirmé à nos confrères qu’il n’avait pas fait de telle suggestion pour faire face à la crise du coronavirus.

En 2013, en revanche, quelques années après la crise financière de 2008, le Fonds monétaire international avait donc bien évoqué une telle idée choc dont la presse s’était fait l’écho, à l’instar du Parisien dans un article intitulé « Le FMI préconise une super taxe de 10 % sur l’épargne ». « Bien sûr, nulle injonction. Il s’agit juste d’une suggestion pour alléger le poids de la dette publique qui représente en moyenne 110 % du PIB en Europe, aux Etats-Unis et au Japon », précisait le quotidien, les pistes du FMI n’ayant pas valeur contraignante.